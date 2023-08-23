رابط نتيجة رياض الأطفال الأزهري 2024.. احصل عليها بخطوة بسيطة

يتيح موقع الأزهر الشريف، رابط للحصول على نتيجة رياض الأطفال الأزهري 2024، بعد غلق باب التقديم في 10 أغسطس الجاري، إذ جرى فتح باب التقديم للقبول إلكترونيا في المعاهد الأزهرية بأنواعها «العادية- النموذجية- الخاصة».

وكشف الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، أن الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفي حال وجود أماكن شاغرة فقط بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

رابط نتيجة رياض الأطفال الأزهري 2024

يمكن الدخول على رابط نتيجة رياض الأطفال الأزهري 2024، من خلال الضغط هنا.

وللراغبين في الحصول على النتيجة، يمكن الدخول على رابط نتيجة رياض الأطفال الأزهري 2024، ثم كتابة الرقم القومي للتلميذ، والضغط على كلمة بحث لتظهر لك النتيجة.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية في المحافظات المختلفة، فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية بدءًا من 25 يونيو الماضي.