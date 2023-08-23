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رابط نتيجة القبول في رياض الأطفال الأزهري 2024.. احصل عليها فورا

كتب:

أحمد الشرقاوي
04:40 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
طفل - أرشيفية

طفل - أرشيفية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني رابط القبول في نتيجة رياض الأطفال 2024، موضحًا أنه يمكن للطلاب وأولياء أمورهم أن يستعلموا عن النتيجة إلكترونيا من خلال كتابة الرقم القومي للطالب.

رابط نتيجة رياض الأطفال الأزهري 2024

واجتمع أعضاء اللجنة العليا للتنسيق الإلكتروني بالأزهر لمناقشة آليات إعلان نتيجة القبول بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، ويمكن الاستعلام عنها من رابط نتيجة رياض الأطفال الأزهري 2024 من هنا.

شروط القبول في رياض الأطفال

ووضع قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من الشروط للقبول في المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر والتي جاءت كالتالي:

أن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية ‏المستوى الأول لرياض الأطفال 4 سنوات في أول أكتوبر 2023، والحد الأقصى 5 سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا.

أما بخصوص الصف الأول الابتدائي المتقدمين الجدد فهو 6 سنوات في أول أكتوبر 2023 والحد الأقصى 9 سنوات.

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بقلم أحمد الشرقاوي