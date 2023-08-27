نهاية مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية غدا

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات 2023، غدًا الاثنين، مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وفقًا للضوابط والقواعد والحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مرحلة تقليل الاغتراب 2023

وقالت الوزارة، إنه لا يحق للطالب إعادة الترشيح مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية، موضحًا أن نتيجة تقليل الاغتراب تعلن في حدودالنسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون في إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثي، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

إغلاق 370 كيانًا تعليميًا وهميًا في 8 سنوات

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي، المشرف على قطاع التنسيق، أن مفهوم الكيانات الوهمية يتمثل في إنشاء مؤسسات تعليمية من معاهد أو أكاديميات أو جامعات أو مؤسسات تعليمية، تقوم بتقديم خدمات تعليمية دون وجود سند قانوني وتمنح شهادات مزورة لمنتسبيها، وإدعائها القيام بتسهيل الكثير من الإجراءات الحكومية، لافتا إلى أن الوزارة نجحت منذ عام 2015 في إنشاء لجنة الضبطية القضائية لمواجهة انتشار الكيانات الوهيمة، ساهمت في إغلاق أكثر من 370 كيانًا وهميًا.