«رجال الأعمال المصريين»: قادرون على تصنيع منتجات ذات ميزة تنافسية عالمية

قال المهندس أحمد العدل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه في ظل ما تتمتع به تجمعات رجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين من مراكز للفكر الصناعي والاقتصادي، فإنه يجب وأن تطرح هذه القائمة على هذه التجمعات كافة سواء كانت الغرف التجارية باتحاد الغرف التجارية والشعب الصناعية باتحاد الصناعات، بالإضافة إلى جميع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين للعمل على دراستها وتحديد معايير تطويرها وأولوياتها.

وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تهتم بوجود مراكز للفكر الاقتصادي دائمة ومتواصلة مع جميع الجهات، وتعمل على ارسال المقترحات وأوراق عمل إلى جميع الجهات المعنية مع تقديم حلول لجميع المشاكل الخاصة بالصناعة.

ضرورة فتح حوار اقتصادي دائم داخل مراكز الفكر

وشدد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، خلال حديثه لبرنامج «أوراق اقتصادية»، المذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار» على ضرورة فتح حوار اقتصادي دائم داخل مراكز الفكر وتجمعات رجال الأعمال وتجمعات المستثمرين؛ وذلك لتطوير هذه القائمة بشكل دوري وتطوير المعايير بشكل دوري بما يسمح باستمرار استحواذ مصر على الصدارة الصناعية في المنطقة.

تبني منهج الإنتاج الصناعي للتصدير

وأضاف «العدل»، أنه يؤيد تبني منهج الإنتاج الصناعي للتصدير وذلك في عملية دراسة قائمة المنتجات الصناعية المطلوب توطينها في مصر لتحديد أولويات البدء بالعمل، معللا ذلك بأن الصناعة المصرية إذا كانت قادرة على اخراج منتجات صناعية ذات ميزة تنافسية عالمية في السوق الدولي وبجودة فائقة مع سعر منافس فهي بالتالي قادرة على إخراج المنتجات الأقل جودة من السوق المحلية تماما حيث لن تتمكن من المنافسة.

كما شدد العدل على أنه انطلاقا من هذا المبدأ فإن القائمة التي تضم 152 منتجا صناعيا يجب أن تتضمن إلى جانب المنتجات المحددة بعينها معايير متغيرة ومتطورة وفقا لتطورات وتغيرات السوق العالمية، وعلى نحو يمكن دوما من توطين مجموعة من الصناعات ذات الميزة التنافسية الفائقة في السوق العالمية وتراعي كافة اليات المنافسة في السوق العالمية والمحلية، مشددة على ضرورة عرض هذه القائمة على جمعيات رجال الأعمال للدراسة والبحث الهادف إلى إعادة بناء معايير تحديد هذه السلع على نحو يحدد السلع التي يمكن لها أن تنافس في السوق المحلي والسوق العالمي.