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«القاهرة الإخبارية»: لجنة تحقيق روسية تؤكد مقتل قائد فاجنر

كتب:

منتصر سليمان
02:17 م | الأحد 27 أغسطس 2023
قائد فاجنر

قائد فاجنر

أكدت لجنة تحقيق روسية مقتل قائد فاجنر إثر سقوط طائرته، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

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بقلم منتصر سليمان