«القاهرة الإخبارية»: لجنة تحقيق روسية تؤكد مقتل قائد فاجنر كتب: منتصر سليمان 02:17 م | الأحد 27 أغسطس 2023 قائد فاجنر أكدت لجنة تحقيق روسية مقتل قائد فاجنر إثر سقوط طائرته، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عادل حمودة: ماسك سافر إلى روسيا لشراء 3 صواريخ لدفع سفن الفضاء أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة آخر جراء 85 قصفا روسيا على زابوروجيا أخبار روسيا.. طائرات دون طيار تستهدف موسكو لرفع معنويات المحبطين علم مصر على مبنى تلفزيون روسيا احتفالا بـ80 عاما من العلاقات مع القاهرة السفارة الروسية تحتفي بصورة مبنى الخارجية المصرية.. «مصر 80 روسيا» روسيا الحرب الروسية الاوكرانية سقوط طائرة فاجنر بقلم منتصر سليمان