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ضبط كميات كبيرة من الجبس مجهول المصدر في بورسعيد

كتب:

هبه صبيح
02:25 م | الأحد 27 أغسطس 2023
جبس - أرشيفية

جبس - أرشيفية

تمكن رجال التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم، من ضبط كميات من الجبس غير مدون عليها تواريخ الإنتاج والانتهاء، وذلك خلال حملة مكبرة لإدارة الرقابة التجارية على الأسواق بنطاق حي الزهور.

حملة تموينية مكبرة على الأسواق

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية تقدر بـ150 كيلوجرام جبس بأحد محال مواد البناء بدون تواريخ إنتاج، مخالفا بذلك القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بالغش والتدليس والقرار 107 لسنة 1994، ما يشكل خطرا كبيرا على مستخدميه.

التحفظ على الكمية المضبوطة

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم هبه صبيح