قناة القاهرة الإخبارية: يوفنتوس يسعى لمواصلة النجاح أمام بولونيا

يواجه فريق يوفنتوس نظيره بولونيا، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، على ملعب آليانز ستاديو، وبدأ بطولة الدوري هذا الموسم بشكل رائع، إذ فاز على أودينيزي بثلاثية نظيفة، سجلها فيدريكو كييزا ودوشان فلاهوفيتش وأدريان رابيو.

بولونيا خسر من ميلان بهدفين

وبحسب تقرير لقناة القاهرة الإخبارية فإن بولونيا خسر في الجولة الماضية من ميلان بهدفين، ويسعى البيانكونيري إلى إلحاق الخسارة الثانية به، من أجل المنافسة على اللقب.

أما نابولي حامل اللقب فيواجه ساسولو، على ملعبه دييجو أرماندو مارادونا اليوم، في مباراة صعبة.

وفاز الفريق الجنوبي في المباراة الافتتاحية على فروسينوني بنتيجة 3-1، أما ساسولو فخسر من أتالانتا في المباراة الماضية.

لاتسيو وصيف الدوري الإيطالي الموسم الماضي

بينما يبحث لاتسيو وصيف الدوري الإيطالي الموسم الماضي إلى تجاوز النتيجة المخيبة في الجولة الأولى، بعد الخسارة من ليتشي، بالفوز على جنوى اليوم من أجل المنافسة على اللقب منذ الأسابيع الأولى.

يذكر أن ميلان فاز على تورينو في المباراة الماضية برباعية مقابل هدف، أمس السبت، أما روما فخسر من هيلاس فيرونا بنتيجة 2-1.