«سارة» أول فتاة مدير فني لفريق كرة قدم بالصعيد: حلمي أوصل الدوري الممتاز

عشقها لكرة القدم منذ كانت طفلة صغيرة كان دافعًا لـ«سارة الأسمر» ابنة مركز البداري بأسيوط، لتحقيق حلمها والالتحاق بكلية التربية الرياضية، لتدخل بعدها مهنة كانت حكرا على الرجال لفترة طويلة، وتكون أول فتاة تعمل مديرا فنيا للناشئين بنادي الفتح الرياضي.

في أحد الملاعب وبالزي الرياضي والصافرة، تقوم «سارة» بتدريب الشباب الناشئين وتقديم النصائح الرياضية لهم في جو من الاحترام المتبادل والدعم المستمر لهم لتشجيعهم على الوصول لحلم اللعب في الدوري الممتاز.

كرة القدم هواية «سارة» منذ الصغر

«تخرجت في كلية التربية الرياضية هذا العام، وعندي 23 عاما، وحلمي كان الالتحاق بكلية التربية الرياضية من البداية، فبعدما درست لمدة عام في كلية الخدمة الاجتماعية تركتها والتحقت بالتربية الرياضية، وبدأت في تدريب كرة القدم منذ موسم عام 2019، وموضوع رياضة كرة القدم هواية قديمة عندي منذ اللعب في الشارع، وبدأت المشوار من نادي شبان أسيوط، وبعدها لجأت إلى التحكيم، وخلال دراستي بالكلية حققت المراكز الأولى في رياضة كرة القدم»، هكذا تقول لـ«الوطن».

أول مدير فني في أسيوط

وتعد «سارة» أول فتاة تتقلد منصب مدير فني لكرة القدم على مستوى الصعيد، حيث تقوم بتدريب الناشئين مواليد 2009، أي أن أعمار اللاعبين 14 عاما، وذلك بنادي الفتح الرياضي، وكان للمدربين بالنادي دور كبير في نجاحها ومساندتها في رحلتها، «القرار كان مفاجئا لي، وإحساسي إني أكون لاعب كرة قدم بالنادي كان رائع جدا، ومستمرة في تحقيق حلمي للوصول إلى الدوري الممتاز».

دعم مستمر من الأسرة

كان لأسرة «سارة» دور كبير في دعمها للوصول إلى حلمها، «أسرتي تتكون من 5 بنات وولد، ووالدي كان يعمل بالخارج وحاليا بالمعاش، ووالدتي ربة منزل، وأهلي كانوا دايما بيدعموني، ووالدي كان بيشجعني دايما ويقولي كملي أنا في ظهرك ومعاكي، ودائما كان ينصحني أخد رأي الخبرة في المجال لأحقق النجاح، وده زود ثقتي في تحقيق حلمي والنجاح في هذا المجال، وأقدر أقف وسط أي حد حتى لو الجميع رجالة».