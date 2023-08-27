سهرات غنائية يومية بمهرجان القلعة حتى 7 سبتمبر المقبل

تستمر فعاليات مهرجان القلعة، بعد النجاح الذي حققته على مدار الأيام الأولى من بدء الحفلات الغنائية، وتحمل الدورة الـ31 شعار «كامل العدد»، خاصة أن أسعار التذاكر 60 جنيهًا لليوم الواحد، وفي كل يوم يتم تقديم حفلتين غنائيتين حتى 7 سبتمبر المقبل.

45 حفلا في مهرجان القلعة

ويضم مهرجان القلعة 45 حفلًا يقدمها أبرز نجوم الغناء أبرزهم الموسيقار عمر خيرت، وهاني شاكر، وعلي الحجار، ومدحت صالح، وهشام عباس، وفايا يونان، وفريق وسط البلد، ووليد توفيق، وعزيز مرقة، والشيخ ياسين التهامي، ونسمة محجوب، ومصطفى حجاج، وغالية بن على، ولينا شاماميان.

جدول حفلات مهرجان القلعة

ويشتمل مهرجان القلعة على جدول حافل بعد النجاحات العديدة التي حققها المهرجان خلال الأيام الماضية، حيث يشهد اليوم الموافق 28 أغسطس من مهرجان القلعة، انضمام حفل الفنانة سيمون يليها حفل للفنان هشام عباس، ويوم 29 أغسطس حفل الفنانة منى بوركهارد وفرقتها يليها الفنان مصطفى حجاج، أما يوم 30 أغسطس حفل الفنان مصطفى شوقي يليه حفل الفنانة غالية بن علي، و31 أغسطس حفل نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة محمد الموجي يليه حفل الفنان علي الحجار، و1 سبتمبر حفل كورال كلية التربية الموسيقية يليه حفل الفنان عزيز مرقة.

ويشهد يوم 2 سبتمبر حفل الفنان سعيد الأرتيست يليه حفل الفنان وليد توفيق، و3 سبتمبر حفل الفنان هشام خرما يليه حفل الفنانة لينا شاماميان، و4 سبتمبر حفل المنشد أحمد العمري يليه حفل الشيخ ياسين التهامي، أما 5 سبتمبر حفل الفنانة عبير نعمة يليه الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

حفلات شهر سبتمبر المقبل

وأخيرًا يوم 6 سبتمبر، حفل للفنانة نسمة عبد العزيز يليها حفل الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر، و7 سبتمبر حفل فرقة دولية + كورال مركز تنمية المواهب يليه حفل الفنان عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجي.