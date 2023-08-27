الرئيس السيسي: زراعة 100 ألف فدان بسيناء في أكتوبر المقبل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه سيتم التوسع في زراعة محصول القمح خلال الموسم الزراعي الجديد الذي سيبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل في عدة مواقع على مستوى الجمهورية، من بينها توشكى.

استصلاح 450 ألف فدان في سيناء

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مفاجئ أجراه خلال جولة تفقدية نظمتها إدارة الشؤون المعنوية لعدد من المحررين العسكريين في مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية في توشكى، أن جهود الاستصلاح الزراعي لا تتم في مكان واحد فقط على أرض الوطن، لافتًا إلى تنفيذ مشروع ضخم لاستصلاح وزراعة 450 ألف فدان في شبه جزيرة سيناء.

مشروعات تنمية زراعية

وأوضح الرئيس أن 100 ألف فدان في سيناء ستدخل الزراعة في الموسم الزراعي القادم الذي يبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل، فضلاً عن مشروعات توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة، واستصلاح وزراعة 60 ألف فدان في بني سويف.