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مواعيد بدء الدراسة في المدارس والجامعات.. إليك التفاصيل

كتب:

هبهَ وهـدان
04:00 ص | الإثنين 28 أغسطس 2023
العودة إلى المدارس

العودة إلى المدارس

مع قرب انتهاء إجازة نهاية العام والاستعداد للعام الجديد يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن مواعيد دخول المدارس وكذلك الخريطة الزمنية لبدء الجامعات رسميا.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي مواعيد دخول المدارس وفق الخريطة الزمنية المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، على هذا النحو:

مواعيد دخول المدارس

ووفق التربية والتعليم فإن مواعيد دخول المدارس يوم 30 سبتمبر المقبل على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم 14 يناير من العام المقبل، 27 من ذات الشهر بدء إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين من العام الدراسي الجديد.

وعن مواعيد دخول الجامعات فإنه وفق وزارة التعليم العالي ينطلق العام الدراسي بكافة الكليات والمعاهد يوم 30 سبتمبر 2023 لتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات يوم 9 يناير 2024.

وتجرى الاستعدادات الخاصة بالعملية التعليمية داخل المدارس والجامعات استعدادًا بالعام الدراسي الجديد 2023/2024 الذي من المقرر أن ينتهي في المدارس يوم 6 يونيو 2024 وفي الكليات والمعاهد يوم 30 مايو 2024 حيث نهاية العام الدراسي الجديد.

يذكر أن بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 يوم 1 يونيو من العام المقبل وامتحانات الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية يوم 15 منذ ذات الشهر.

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بقلم هبهَ وهـدان