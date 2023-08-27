عاجل.. أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات قبل إغلاق التداولات

تراجعت أسعار الذهب للمرة الأولى، خلال تعاملات اليوم مع انتهاء التعاملات الصباحية، مقارنًة بأسعار افتتاح التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولا انخفاضًا بمقدار 10 جنيهات، إذ وصل سعر الجرام إلى نحو 2255 جنيهًا، مقابل 2265 جنيهًا، في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن، عند مستوى 2577 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2255 جنيها، وعيار 18 بسعر 1933 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و40 جنيها.