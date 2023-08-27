أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد.. تبدأ من 13 ألف جنيه

تشهد أسعار سبائك الذهب، اليوم الأحد، في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة ثباتًا ملحوظًا مستمرًا منذ تعاملات الأسبوع الماضي في ظل استقرار أسعار الذهب اليوم بعد أن تراجعت عده مرات خلال الأيام الماضية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات

وأوضحت البيانات أن سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 تسجل 13424 جنيهًا، فيما يبلغ سعر سبيكة الذهب 100 جرام 267966 جنيهًا، وتسجل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 اليوم الأحد 26847 جنيهًا، كما وصلت سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا 133983 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب

كما يبلغ سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا عيار 24 اليوم 53614 جنيهًا وبالنسبة لسعر سبيكة الذهب 5.55 جرام تبلغ 14468 جنيهًا، أما سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام تباع في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة بسعر 27983 جنيهًا، وعن سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام تصل الآن إلى 83369 جنيهًا.