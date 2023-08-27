15 خطوة لحماية الكمبيوتر واللاب توب من الاختراق والسرقة.. «لا تتركه داخل سيارتك»

أكد تقرير نشرته محافظة القاهرة ضرورة اتباع 7 خطوات لحماية وتأمين الحاسب الآلي من أي مخاطر يتعرض لها، موضحا أن على الشخص اتباع تلك الممارسات لحماية الحاسب الآلي وهي كالتالي..

خطوات حماية الكمبيوتر

. احرص على حماية معلوماتك الشخصية لأنها قيمة.

. اعلم مع مَن تتعامل.

. استخدم برامج الحماية التي تحدِّث نفسها أوتوماتيكياً.

. تحديث نظام التشغيل وبرنامج تصفح الإنترنت والإلمام بخصائص الحماية فيهما.

. الحرص على أن تكون كلمات المرور الخاصة بك في مكان آمن وأن تكون الكلمة من الصعب استنتاجها.

. احتفظ بنسخة احتياطية من الملفات المهمة.

. تعلم ما ينبغي عليك فعله عند حدوث حالة طوارئ إلكترونية.

أمن الحواسب المحمولة

وفيما يتعلق بإجراءات أمن الحواسب المحمولة اللاب توب حيث يعد سهل الاصطحاب فى أى مكان، ويعد وسيلة سهلة للدخول على الانترنت والاتصال بالآخرين والقيام بأى عمل فى أى وقت، وبالتالى لا بد من اتباع عدة خطوات للحفاظ على سلامة حاسوبك المحمول وعدم ضياعه منك، وفيما يلي بعض الأمور التي يمكنك القيام بها للحفاظ على حاسوبك المحمول وفق تقرير محافظة القاهرة وهى كالتالى،

· عامل الحاسب المحمول أو اللاب توب كما تعامل نقودك السائلة.

· خذه معك عندما تغادر سيارتك ولا تتركه فيها أبداً.

· الحرص على إغلاقه واستخدم كابل أمان.

· الاحتفاظ به بعيداً عن الأرض أو على الأقل ضعه بين قدميك.

· حفظ كلمات المرور الخاصة بك في مكان منفصل ولا تحتفظ بها في مكان قريب من الحاسوب المحمول أو حقيبته.

· لا تتركه بغض النظر عن المكان الذي تتواجد فيه.

· توخى الحذر في المطارات خاصة عند المرور عبر بوابات الأمن.

· استخدم جميع الخصائص الإضافية التي قد تبدو غير لازمة وإذا كان لديك إنذار شغله.