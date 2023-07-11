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«تكنولوجي هات» دورات مجانية على الحاسب الآلي بالقليوبية.. اعرف التفاصيل

كتب:

حسن صالح
08:35 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية إطلاق مبادرة «تكنولوجي هات»، لتوفير تدريب أونلاين في بعض مجالات الحاسب الآلي، وكذلك دورات مجانية في مجالات الكمبيوتر للفئة العمرية من 10 حتى 16 سنة.

رابط التسجيل في مبادرة «تكنولوجي هات»

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه يمكن التسجيل في مبادرة «تكنولوجي هات» لدورات الحاسب الآلي المجانية التابعة للمديرية من خلال الرابط هــنــا

وأوضح «الصبروط» أن الدورات «أونلاين» ومجانية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وسيتم إعلان مواعيد انطلاقها عقب غلق باب التقديم.

مجالات مبادرة «تكنولوجي هات» لتعليم الكمبيوتر

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مبادرة «تكنولوجي هات» مجانية للتدريب على الحاسب الآلي في المجالات الآتية:

- word 2019

- EXCEL2019

- powerpoint 2019

- Al الذكاء الاصطناعي 

- windows

- برمجة 

وأشار لـ«الوطن»، أنه على من يرغب بالاشتراك في أكثر من مجال عليه إعادة التسجيل على الرابط المشار إليه مرة أخرى لكل مجال على حدة، حيث سيكون التدريب 3 أيام في الأسبوع، فترات صباحية ومسائية.

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