أرباح الشركات الصناعية الصينية تتراجع للشهر السابع خلال 2023

انخفضت أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 6.7% في يوليو الماضي، مقارنة بالعام السابق، لتواصل تراجعها للشهر السابع هذا العام، نتيجة لضعف الطلب الذي يضغط على الشركات مع تعثر التعافي بعد الوباء في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بحسب رويترز.

الأرباح تقلصت بنسبة 15.5%

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الأحد، أن أرباح الشركات الصينية تقلصت بنسبة 15.5% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بعد انخفاض بنسبة 16.8% في النصف الأول من العام، وانخفضت الأرباح بنسبة 8.3% في يونيو.

خسائر شركة الهندسة الصينية

وبلغت خسائر شركة الهندسة الصينية China Aluminium International خسارة صافية قدرها 830.6 مليون يوان (114.2 مليون دولار)، مقارنة بصافي ربح قدره 123.6 مليون يوان في العام السابق.

وأظهرت البيانات، أن الشركات المملوكة للدولة شهدت تراجع أرباحها بنسبة 20.3% في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وسجلت الشركات الأجنبية انخفاضًا بنسبة 12.4%، وسجلت شركات القطاع الخاص انخفاضًا بنسبة 10.7%.

أرباح 28 قطاعًا صناعيًا

وانخفضت أرباح 28 قطاعا من إجمالي 41 قطاعًا صناعيًا رئيسيًا خلال هذه الفترة، إذ سجلت صناعة صهر المعادن الحديدية وتصنيع الدرفلة أعمق انخفاض بنسبة 90.5٪.