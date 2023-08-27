مدن تسجل أقل درجة حرارة اليوم الأحد.. العظمى تصل 31 درجة

أوضح تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، تسجيل عدد من محافظات الجمهورية أقل درجة حرارة في البلاد اليوم الأحد، وسجلت أقل درجة حرارة عظمى 31 درجة مئوية.

وسجَّلت الإسكندرية والعلمين ومطروح درجة حرارة عظمى 31 درجة مئوية، ودمياط وبورسعيد ورفح 32 درجة مئوية.

فيما سجلت أقل درجة حرارة صغرى في كاترين بـ17 درجة، ومدينة نخل بشمال سيناء 21 درجة مئوية ومطروح 22 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار اليوم الأحد.

وأضافت أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الأحد

- القاهرة 35 - 25.

- العاصمة الإدارية 36 - 25.

- 6 أكتوبر 36 - 24.

- بنها 35 - 24.

- دمنهور 33 - 23.

- وادي النطرون 34 - 23.

- كفر الشيخ 34 - 23.

- المنصورة 34 - 24.

- الزقازيق 35 - 24.

- شبين الكوم 35 - 24.

- طنطا 34 - 23.

- دمياط 32 - 25.

- بورسعيد 32 - 25.

- الإسماعيلية 36 - 24.

- السويس 36 - 23.

- العريش 33 - 23.

- رفح 32 - 23.

- رأس سدر 36 - 27.

- نخل 37 - 21.

- كاترين 35 - 17.

- الطور 36 - 27.

- طابا 36 - 25.

- شرم الشيخ 40 - 30

- الإسكندرية 31 - 24.

- العلمين الجديدة 31 - 24.

- مطروح 31 - 22.

- السلوم 35 - 24.

- سيوة 40 - 25.

- رأس غارب 37 - 27.

- الغردقة 40 - 29.

- سفاجا 39 - 29.

- مرسى علم 38 - 29.

- شلاتين 41 - 31.

- حلايب 36 - 29.

- أبو رماد 37 - 30.

- رأس حدربة 36 - 29.

- الفيوم 37 - 23.

- بني سويف 38 - 23.

- المنيا 39 - 24.

- أسيوط 40 - 24.

- سوهاج 42 - 25.

- قنا 45 - 27.

- الأقصر 45 -27.

- أسوان 45 - 29.

- الوادي الجديد 46 - 27.

- أبوسمبل 44 - 29.