ضبط 55 شيكارة دقيق مدعم داخل مطحن في الغنايم بأسيوط

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين، من ضبط 55 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مطحن بمنطقة الغنايم شرق التابعة لإدارة الغنايم التموينية.

ضبط دقيق مدعم في مطحن بالغنايم

وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، إنه بناء على المعلومات الواردة لمديرية التموين والتي تفيد بوجود مطحن مواني بناحية الغنايم يقوم بطحن الدقيق البلدي المدعم من قبل الدولة، وذلك مخالفة للقانون، تم شن الحملة وأسفرت عن ضبط المخالفات.

حملة تموينية بمركز الغنايم

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، إنه بناء على تعليمات وزير التموين، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمواجهة المخالفين، تم تشكيل حملة برئاسة وكيل وزارة التموين والعقيد وائل نجاتي من مباحث التموين بأسيوط، بالاشتراك مع إدارة تموين مركز الغنايم برئاسة محمد حمزة، مدير الإدارة التموينية بمركز الغنايم ومأموري الضبط القضائي بالإدارة، وتم ضبط 55 شيكارة دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة داخل مطحن مواني بالغنايم شرق، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.