بنوك خليجية ترفع أسعار الفائدة مدفوعة بقرار الفيدرالي الأمريكي

أعلنت البنوك المركزية في غالبية دول الخليج العربية، وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين، مساء اليوم الأربعاء، رفع الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، بعد دقائق قليلة من رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً.

وواصل الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، للعمل على السيطرة على التضخم في الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء قبل قليل.

تذبذب التضخم في أمريكا

التضخم في الولايات المتحدة مستمر في الانخفاض، ولكن ليس بالمعدل المنتظر، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3% فقط في يونيو الماضي، بانخفاض حاد عن ذروة بلغت 9.1% في يونيو 2022.