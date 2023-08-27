صحيفة سعودية تكشف تفاصيل جديدة: 150 مليون استرليني قيمة صفقة صلاح

كشفت صحيفة المدينة السعودية، تفاصيل جديدة حول صفقة انتقال محمد صلاح إلى نادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرة إلى أن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول يقف عقبة أمام انتقاله للدوري السعودي.

رغبة صلاح وجدية الاتحاد

وتابعت الصحيفة أن مسؤولو نادي الاتحاد يتسمون بالجدية في تحقيق هذه الصفقة، خصوصًا أن محمد صلاح يبدي رغبة قوية في الانضمام إلى النادي، ورغم البيان الصادر عن وكيل أعماله رامي عباس الذي نفى نية الرحيل عن ليفربول، تُعتبر التقارير أن هذا قد يكون خطوة استراتيجية من الوكيل لتحقيق أفضل عرض ممكن.

150 مليون استرليني

ونقلت الصحيفة عن جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق، إلى أن إدارة النادي قد توافق على رحيل صلاح إذا تلقوا عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه استرليني، ويعتبر ذلك هو السيناريو الوحيد الذي قد يجعل صفقة انتقال صلاح إلى الاتحاد تُتحقق في هذا الموسم، وتابعت الصحيفة أن يورجن كلوب يظهر بموقف مثير للجدل فيما يتعلق بالتعاقدات التي يجريها الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الحالية، حتى إنه طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم التدخل للتصدي لنشاط الأندية السعودية في سوق الانتقالات.