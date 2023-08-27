لطلاب الثانوية العامة.. تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024

يتطلع الكثير من طلاب الثانوية العامة إلي معرفة تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024، خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والثانية للجامعات، ليبدأ تساؤل الطلاب على تنسيق مخلف الكليات في المنصورة الأهلية.

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024

وحددت الجامعات الأهلية تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024، في مختلف الكليات المتاحة بها والذي جاء كالآتي:

- كلية الطب 80%

- كلية أسنان 78%

- العلاج الطبيعي 76%

- الصيدلة 72%

- الهندسة 68%

- الاقتصاد والإدارة 55%

أوراق التقديم لجامعة المنصورة الأهلية 2024

وأتاحت جامعة المنصورة الأهلية التقديم إلى مختلف الكليات بها بعد إعلان التنسيق الخاص بها كالآتي:

- شهادة الثانوية العامة

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صور شخصية

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- دفع المصروفات المحددة

رابط التقديم لجامعة المنصورة الأهلية

وأوضحت الجامعة أنه يجري التقديم من خلال رابط جامعة المنصورة الأهلية من هنا من خلال إدخال البيانات الخاصة بالطلاب ورفع الأوراق المطلوبة على الموقع، ليقوم الطلاب بالتقديم في مختلف الكليات وهي:

- كلية الطب

- كلية الصيدلة

- كلية العلاج الطبيعي

- كلية الهندسة

- كلية التمريض

- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية