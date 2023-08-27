«معلومات الوزراء» يوضح تفاصيل البرامج الدراسية في جامعة المنصورة الأهلية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن جامعة المنصورة الأهلية دخلت إلى العمل ضمن مشروع الجامعات الأهلية، وطرحت عددًا من البرامج الدراسية المتميزة.

جامعة المنصورة الأهلية في جمصة أحد المشروعات القومية

وأوضح عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن مشروع جامعة المنصورة الأهلية بجمصة يعد أحد المشروعات القومية، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنجازها خلال عام واحد فقط.

جامعة المنصورة الأهلية

وأضاف المركز أن جامعة المنصورة تعد صرحا علميا متطور لخدمة الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن البرامج الدراسية بجامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة تتمثل فيما يلي:

- كلية الصيدلة (برنامج الصيدلة الإكلينيكية).

- كلية الطب البشري

- كلية طب الفم والأسنان.

- برنامج طب وجراحة الفم والأسنان.

كلية الهندسة «هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة العمارة المستدامة، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد».

برامج أخرى مقدمة في جامعة المنصورة الأهلية

- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية.