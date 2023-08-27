رامي جمال لجمهوره: شكرا على دعمكم.. الفترة اللي فاتت كانت مش سهلة

وجَّه الفنان رامي جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الشكر لجمهوره على دعمه طوال مشواره الفني.

ونشر جمال صورة معلقا: «الفترة اللي فاتت كانت مش سهلة عليا خلتني شوية محتاج أفصل لوقت محتاج أدور إيه ناقصني كشخص علشان أكون أفضل إيه ناقصني كفنان علشان أكون أفضل الفترة اللي جاية مفيش فيها غير اجتهاد وتركيز وبس».

وأضاف رامي جمال قائلًا: «كلمة أخيرة لجمهوري الغالي شكرا على دعمكم من أول أغنية نزلت ولحد الأغنية اللي فاتت واللي جي بأمر الله زي ما حلمت واتمنيت بحبكم جدا».

أغنية حكايتنا منهية لرامي جمال

وطرح رامي جمال أغنيته الجديدة «حكايتنا منهية»، والتي حققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات عالية على «يوتيوب» وروج للأغنية، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «ماتخلوش حاجة تنسيكم إن بكرة الخميس ها الخميس، وهحاول أخلي كل خميس للغنوة الحزينة».