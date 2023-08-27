من غير ما تقترض.. كيف تحصل على 80 الف جنيه من البنك العربي الأفريقي؟

يتساءل كثير من المواطنين المصريين عن كيفية الحصول علي 80 الف جنيه كاش بعيداً شروط القروض المتعبة، وهو الأمر الذي أتاحه البنك العربي الأفريقي، وفي الوضع الطبيعي تحاول البنوك العاملة في مصر بشكل مستمر، طرح أوعية ادخارية جديدة لزيادة المنافسة، وإثبات أن ما لديها أفضل مما يقدمه المنافسون من البنوك الأخرى.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، كيف يمكن للمواطنين الحصول على 80 ألف جنيه كاش بشكل مباشر من البنك العربي الأفريقي، وذلك عبر شهادة الـ40% المدفوعة مقدماً، التي يقدمها البنك لمدة 3 سنوات، ومميزات وقواعد شراء تلك الشهادة.

مميزات وقواعد شراء شهادة الـ40% المدفوعة مقدماً

مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدني لشراء الشهادة 5 الاف جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه.

يتم الشراء بعملة الجنيه المصري.

دورية صرف العائد: يصرف مقدماً.

لا يوجد حد أقصى للشراء.

العائد على الشهادة: عائد تراكمي 40% يصرف مقدماً.

قواعد استرداد قيمة الشهادة

أوضح البنك العربي الأفريقي أن شهادة الـ40% لا يمكن استرداد قيمتها الا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

كيفية الحصول على 80 ألف جنيه كاش

عند حساب سعر العائد على شهادة الـ40%، في حالة استثمار 200 ألف جنيه، على نسبة الفائدة التراكمية 40% المدفوعة مقدماً، يصبح أمام العميل فرصة للحصول على مبلغ 80 ألف جنيه كاش بشكل مباشر من البنك العربي الأفريقي.