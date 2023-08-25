عائد يصل لـ40%.. كل ما تريد معرفته عن أعلى 3 شهادات ادخارية في مصر

تقدم العديد من البنوك في مصر شهادات ادخارية بأسعار تنافسية، وتستخدم هذه الشهادات الادخارية في العديد من الأغراض المتنوعة، إذ يمكن استخدامها لتحقيق أهداف الادخار الشخصية، مثل توفير رأس مال للزواج أو شراء منزل.

وترصد «الوطن»، أعلى 3 شهادات ادخارية في مصر، في عدد من البنوك المصرية، وهي البنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي، وبنك مصر، كما نقدم مميزات وقواعد شراء تلك الشهادات، وفقا لتلك البنوك.

البنك الأهلي «الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج»

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها

- مدة الشهادة 3 سنوات

- سعر العائد 22% في السنة الأولى، والعائد 18% في السنة الثانية، ويحصل العميل على 16% في السنة الثالثة

- دورية صرف العائد: شهري

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

بنك مصر «شهادة ابن مصر»

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها

- مدة الشهادة 3 سنوات

- سعر العائد 22% في السنة الأولى، والعائد 18% في السنة الثانية، ويحصل العميل على 16% في السنة الثالثة

- دورية صرف العائد: شهري

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

- تصدر للأفراد الطبيعيين

شهادة البنك العربي الإفريقي 40%

- مدة الشهادة 3 سنوات

- دورية صرف العائد: يصرف مقدماً

- سعر العائد علي الشهادة : 40%

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه مصري.