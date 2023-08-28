إيمي طلعت زكريا في ذكرى وفاة والدها: «لا حزن أعظم من بعده عني»

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صوره لوالدها الراحل طلعت زكريا.

وعلقت إيمي طلعت زكريا على الصوره قائلة: «كلما نظرت إلى صورة أبي ازددت يقينا، بأن لا حزن أعظم من بُعدهُِ عني».

مسرحية «كازينو بديعة»

وشاركت مؤخرًا الفنانة إيمي طلعت زكريا، في العرض المسرحي «كازينو بديعة»، من تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري، وبطولة سمية الخشاب، أحمد فتحي، إدوارد، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم، أحمد سعد ميشو، وأشعار أبو السعود الإبياري، ومن إنتاج شركة «سي سينما بروكشنز» أحمد فهمي وهاني نجيب.