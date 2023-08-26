أسعار اللحوم اليوم السبت 26-8-2023.. «اعرف الكندوز بكام»

شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقرارا ملحوظا اليوم السبت 26-8-2023، داخل الأسواق المحلية في ظل وجود وفرة في المعروض، وتعد اللحوم الحمراء أحد أهم أنواع الطعام الغنية بالفيتامينات والبروتينات التي يحتاج لها جسم الإنسان.

أسعار اللحوم اليوم السبت بالأسواق المصرية

واستقرت أسعار اللحوم اليوم السبت 26-8-2023، بالأسواق المحلية ومحلات الجزارة، ويتراوح السعر ما بين 200 إلى 350 جنيها للكيلو حسب النوع، لكنه يختلف من مكان إلى آخر بحسب ما رصدته «الوطن» بالأسواق المحلية اليوم.

أسعار اللحوم اليوم السبت

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 200 إلى 230 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 250 إلى 350 جنيها.

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 250 إلى 330 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 250 إلى 310 جنيهات

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحالة ما بين 250 إلى 330 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 250 إلى 330 جنيها.

أسعار الكبدة اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 130 إلى 170 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 250 إلى 320 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة الضأن ما بين 250 إلى 350 جنيها.