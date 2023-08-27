انطلاق فيلم «مندوب مبيعات» في دور العرض الأربعاء المقبل

تستقبل دور العرض المصرية، فيلم «مندوب مبيعات» بطولة الفنان بيومي فؤاد، اعتبارًا من الأربعاء المُقبل، وذلك بعد أيام من عرضه في صالات السينما بدول الخليج، ليُشارك بشكلٍ رسمي في موسم أفلام صيف 2023.

ومن جهته، أعرب المخرج حامد صالح، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور في دول الخليج، حول فيلمه «مندوب مبيعات»، حيث طُرح هناك منذ 17 أغسطس الجاري، مُعربًا عن شغفه الشديد لانطلاق عرضه في السينما المصرية.

وأشاد حامد صالح في بيان بتجربته في «مندوب مبيعات»، وكذلك طاقم العمل، الذي تعاون معه، وكذلك احترافيتهم وإخلاصهم للمشروع بشكلٍ عام، إذ يُعد العمل الثالث في مسيرته الفنية بصفته كمخرج ومنتج.

أبطال وأحداث فيلم مندوب مبيعات

فيلم مندوب مبيعات يضم عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم بيومي فؤاد، آيتن عامر، إسلام إبراهيم، أحمد فتحي، يسرا المسعودي، إيمان يوسف، هبة عبد العزيز، أيمن قنديل، لمياء كرم.

وتدور أحداث الفيلم حول مشكلات زوجية تدفع بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة عاملي مندوبي مبيعات في شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها فيكونا سببا في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.