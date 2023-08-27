أسعار الفراخ في مصر اليوم الأحد.. بورصة الدواجن «مستقرة»

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد، وفي الأسواق والمحلات، حيث يتراوح السعر بين 55 و56 جنيهاً للكيلو من أرض المزرعة، وتصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 59 إلى 64 جنيهاً للكيلو، حيث يختلف السعر من مكان لآخر.

اسعار الفراخ اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر الفراخ البلدي، حيث يتراوح السعر ما بين 78 إلى 80 جنيهاً للكيلو، بينما يتراوح سعر الفراخ الساسو ما بين 103 إلى 104 جنيهات للكيلو، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 52 جنيهاً للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح ما بين 19 و22 جنيهاً، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 12.5 و13.5 جنيهات، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 8.25 و9.25 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 10 إلى 11 جنيهاً، ويتراوح سعر كتكوت زوزي بيور ما بين 12 و13جنيهاً.

أسعار البط اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن أن سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم، يتراوح بين 30 و31 جنيهاً، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط الفرنساوي يتراوح ما بين 15.5 الي 16.5 جنيه.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن أسعار البيض مستقرة هي الأخرى، حيث يتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 110 و111 جنيهاً، كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 112 و113 جنيهاً، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي بين 119 و120 جنيهاً.