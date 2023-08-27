أسعار الدواجن اليوم بعد انخفاضها خلال الأسبوع الماضي

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 27-8-2023 في بداية التداولات ببورصة الدواجن والأسواق، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 57 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 65 و67 جنيهًا للكيلو.

كما تشهد أسعار الفراخ البيضاء، اليوم، في الأسواق وبورصة الدواجن، استقرارًا مقارنة بأسعار الخميس الماضي بعدما تراجعت عدة مرات، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي اليوم 95 جنيها، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» بين 100 و104 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلك بين 103 و104 جنيهات للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة.

أسعار الدواجن الفترة المقبلة

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الدواجن شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية وحتى نهاية الأسبوع الماضي، كما ستشهد استقرارًا نوعًا ما خلال الفترة المقبلة في السوق، خصوصًا أنّ السوق يشهد استقرارًا ملحوظًا بسبب التوازن بين العرض والطلب.