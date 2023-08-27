أسعار البيض اليوم الأحد 27-8-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

سجلت أسعار البيض اليوم الأحد 27-8-2023 في الأسواق، مع بداية التعاملات الصباحية استقرارا ملحوظا، إذ بلغت سعر كرتونة البيض الأبيض داخل المحلات 125 جنيها، بحسب البورصة العامة للدواجن.

أسعار البيض اليوم

وأوضحت البورصة أن أسعار البيض الأحمراليوم الأحد 27-8-2023 تتراوح ما بين 110 و111 جنيها داخل المزرعة، والبيض البلدي يتراوح ما بين 119 و120 جنيها.

سعر كرتونة البيض

وتشهد كرتونة البيض اليوم الأحد في الأسواق والمحلات المصرية اختلافا وفقا لكل منطقة، حيث يبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 122 جنيهًا، فيما تسجل كرتونة البيض الأبيض 125 جنيهًا، كما وصل سعر كرتونة البيض البلدي 120 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم الأحد في الأسواق يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 18 و 18.25 جنيها والكتكوت البلدي ما بين 8.25 جنيها و 9.25 جنيها كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 12.5 و 13.5 جنيها وكتكوت هجين ما بين 10 و 11 جنيها.