شهدت الأيام الماضية إقبالا كبيرا على شباك تذاكر حفل مهرجان القلعة، المقام بقلعة صلاح الدين الأيوبي، لحضور الحفلات المقامة، وحددت دار الأوبرا أسعار تذاكر حفلات مهرجان القلعة 2023 وطريقة الحجز لتسهل على الجمهور حضور الحفل والاستماع لمطربي الغناء.

أسعار تذاكر حفلات مهرجان القلعة 2023

وحددت دار الأوبرا المصرية، أسعار تذاكر حفلات مهرجان القلعة 2023 الذي بدأ الخميس الماضي، ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل؛ لتباع التذكرة بسعر 60 جنيها لليوم الواحد، الذي يتضمن حفلتين غنائيتين، ويكون الحفل الأول في الثامنة مساء بينما يقام الثاني في العاشرة.

طريقة حجز تذاكر حفل مهرجان القلعة

وتابعت دار الأوبرا المصرية، أن طريقة حجز تذاكر حفلات مهرجان القلعة 2023 من خلال شباك التذاكر داخل قلعة صلاح الدين، ويبدأ من الخامسة عصرا قبل انطلاق الحفل بنحو 5 ساعات.