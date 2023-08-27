عائد يصل إلى 40%.. تعرف على أعلى 3 شهادات ادخارية في البنوك المصرية

طرحت عدة بنوك في مصر شهادات ادخارية بعائد كبير تنافسي، إلا أن غالبية المواطنين يبحثون عن أعلى 3 شهادات ادخارية في البنوك المصرية، وتعد الشهادات الاستثمارية أهم الأوعية الإدخارية في العصر الحديث وأضمنها، لانعدام فرص فقدان لرأس المال.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أعلى 3 شهادات ادخارية في البنوك المصرية، وهي البنك العربي الأفريقي، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، كما نقدم مميزات وقواعد شراء تلك الشهادات، وفقاً لتلك البنوك.

شهادة البنك العربي الأفريقي

طرح البنك العربي الأفريقي شهادة ذات عائد مرتفع مدفوع مقدماً، تحت مسمي شهادة الـ40%، ومن قواعد وشروط شراء هذة الشهادة أنها تصدر لمدة 3 سنوات، كما أن الحد الأدني لشراء الشهادة هو 5000 جنيه ومضاعفات الـ10000 جنيه، وتأتي الشهادة بعائد تراكمي 40% يدفع مقدماً.

بنك مصر «شهادة ابن مصر»

أصدر بنك مصر شهاده ذات عائد مرتفع، تحت مسمى شهادة ابن مصر، ومن قواعد وشروط شراء هذه الشهادة، أنها تصدر للافراد الطبيعيين فقط، كما أن مدتها تستمر لمدة ثلاث سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، كما أن لها عائد بمعدل شهري تنافسي يتناقص سنوياً طوال فتره الشهادة.

يمكن استرداد قيمة الشهادة، أو جزء منها، بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها، وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، وتاتي الشهادة بسعرعائد 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، ويحصل العميل على 16% في السنة الثالثة.

البنك الأهلي «الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج»

وأصدر البنك الأهلي المصري شهادة ذات عائد كبير تحت مسمى الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، ومن أبرز قواعد وشروط شراء هذه الشهادة أنها تستمر لمده 3 سنوات، كما أن الحد الادنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه ومضاعفاتها، ولها عائد بمعدل شهري يتناقص سنوياً طوال مدة الشهادة.

يمكن استرداد قيمة الشهادة، أو جزء منها، بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها، وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، وتاتي الشهادة بسعرعائد 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، ويحصل العميل على 16% في السنة الثالثة، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.