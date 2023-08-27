انتشال جثة ربة منزل غرقت في مياه النيل ببني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي منذ قليل، جثة ربة منزل غرقت في مياه النيل من أمام مدينة الواسطى شمال المحافظة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

العثور على جثة ربة منزل بمياه نهر النيل في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة بمياه نهر النيل أمام مدينة الواسطى، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه قوات الإنقاذ النهري بمديرية الأمن لانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتشال جثة من مياه النيل في بني سويف

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثة ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لربة منزل تدعى «أميرة. م. ق » 25 عاما، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق التي أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتوقيع الكشف الطبي على المتوفى لبيان سبب الوفاة.