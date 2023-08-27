نجاح 45 طالبة بالاختبارات التحريرية لمدرسة التمريض في مستشفى العجمي

أكد الدكتور صلاح الحصاوي مدير عام مستشفى العجمى التخصصي بالإسكندرية، أن نتيجة القبول بمدرسة تمريض مستشفى العجمي التخصصي.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ظهرت اليوم نتيجة الاختبارات التحريرية وعدد من جرى قبولهم 45 طالبة وبعد اعتماد النتيجة جرى الإعلان عن المؤهلات للاستعداد للمراحل التالية من الاختبارات ومنها كشف الهيئة والكشف الطبي والذي سيتم أيضاً من لجان متخصصة لاختيار العدد النهائي الذي سيتم قبوله ودخوله المدرسة والتي ستتحول العام المقبل إلى معهد تمريض نظام الخمس سنوات.

كشف الهيئة الخميس المقبل

وأضافت الدكتورة مها محمد أبو الفتوح مدير مدرسة تمريض مستشفى العجمي التخصصي، أن المدرسة تبدأ لأول مرة هذا العام وهي مدرسة التمريض الأولى بغرب الإسكندرية ومنطقة العجمي.

وتابعت: تم استلام الملفات من المتقدمات ومراجعتها وتحديد موعد الامتحان التحريري ونجح فيه عدد 45 طالبة وسيتم إجراء باقي الاختبارات تباعاً وعلى الناجحات حضور كشف الهيئة الخميس المقبل بمقر مدرسة التمريض بالدور الرابع بمستشفى العجمي التخصصي وسيتم بعد ذلك تحديد موعد الكشف الطبي.

أسماء الناجحات