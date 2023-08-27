رئيس «مصر أكتوبر»: السيسي حقق الأمن والأمان للدولة وأطلق مشروعات ضخمة

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الحزب لديه تجربة سابقة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي من حيث دعمه للترشح للانتخابات، موضحةً: «عملنا مع الرئيس في حلايب وشلاتين وأسوان والأقصر والإسكندرية ومطروح وكل مكان في مصر».

وأضافت مديح في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»: «شاهدنا برنامج الرئيس السيسي الذي دعمناه في المرحلة الأولى على أرض الواقع في المدن ومجال الزراعة والمحاور الصناعية والاقتصادية المختلفة، كنا في سباق مع الزمن حتى يحدث كل هذا في فترة وجيزة».

الحزب يتفق على دعم الرئيس السيسي

وتابعت، أن اللجنة العليا والمكتب التنفيذي بالحزب اجتمعوا للتصويت على ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، من أجل دعم الإنجازات والمشروعات الضخمة التي تمت في مصر على أرض الواقع: «سندعمه داخليا وخارجيا».

وواصلت: «هذه المرة سنطلق حملة كمل المشوار، العالم يعيش ظروفا اقتصادية صعبة والإعلام المضاد يحصل على دعم بالمليارات»، مشددةً على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق الأمن والاستقرار للدولة المصرية ودشن عددا كبيرا من المشروعات الضخمة طيلة السنوات الماضية.