رئيس «أخميم الجديدة»: يوجه بتكثيف العمل لإنهاء تشطيب وحدات «سكن كل المصريين»

تفقد المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، مشروع استكمال تنفيذ 288 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، موجهًا الشركة المنفذة للمشروع بضرورة تكثيف العمل للانتهاء من تشطيب الوحدات السكنية في أقرب وقت، حتى يتسنى تسليمها لحاجزيها، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة وأصول الصناعة.

رئيس جهاز أخميم الجديدة يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين

وأوضح المهندس مصطفى هارب، أنَّه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية وكذا أعمال الواجهات الخارجية للعمارات وجارٍ التجهيز للبدء في أعمال الموقع العام بالمشروع.

وفي سياق متصل، اجتمع المهندس مصطفى هارب، بعددٍ من سكان المدينة، لمناقشة مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك في حضور نواب رئيس الجهاز ومديري الإدارات المعنية بخدمة السكان.

واستهل رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، اللقاء بالترحيب بالحضور، وتأكيد ضرورة التعاون المستمر والتواصل الدائم بين جهاز المدينة والسكان الحاليين لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

رئيس «أخميم الجديدة» يستجيب لطلب أحد السكان بتوفير وسيلة مواصلات طوال اليوم

واستمع لمطلب بعض المواطنين بتوفير وسائل مواصلات على مدار اليوم، وعد بتوفير وسيلة مواصلات تنقل المواطنين من المدينة إلى أقرب مكان لتجمع المواصلات والعودة وذلك لحين توفير خطوط نقل جماعي من المدينة إلى محافظة سوهاج، كما أفاد بأنَّه تمّ التواصل مع محافظة سوهاج لتوفير 10 خطوط سيرفيس لخدمة المدينة من وإلى المحافظة.

وفي سياق متصل، استمع رئيس الجهاز، إلى شكوى مجموعة أخرى من المواطنين لتوفير الخدمات السلعية بالمدينة، وأفاد بأنَّه تمّ بيع مجموعة من المحال بالسوق التجارية بأنشطة مختلفة، منها نشاط مطعم ونشاط سوبر ماركت، وجارٍ حالياً عمل التراخيص اللازمة لافتتاح المحال.

كما وعد المهندس مصطفى هارب، بسرعة تشغيل الملعب الخماسي بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ليكون متنزها ومتنفسا للسكان مع توفير أتوبيس من جهاز المدينة لنقل السكان إلى الملعب الخماسي والعودة.

وأكّد أنَّ جهاز المدينة يتخذ الإجراءات والتسهيلات اللازمة لخدمة سكان المدينة، كما وعد رئيس الجهاز بزيادة الخدمات تباعاً مع زيادة أعداد السكان بالمدينة.