تدشين مبادرة 100 مليون شجرة مثمرة بالمقر الجديد لجامعة سوهاج

دشن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم، مبادرة 100 مليون شجرة مثمرة، بزراعة 1000 شجرة بالمقر الجديد للجامعة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة هنجملها للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المحتمع وتنمية البيئة والمهندس محمد قبطان رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع، لتحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية وإستراتيجية مصر لتغيير المناخ 2050.

وأوضح أن هذه المباردة لها دور مهم في تخفيف ظاهرة الاحتياس الحراري، والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وإعلاء قيم الجمال وخفض معدلات التلوث من خلال عمليات التشجير، والتوسع في المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء.

توفير احتياجات رعاية الأشجار

ووجه «النعماني» بتوفير كل ما يلزم من آليات لرعاية هذه الأشجار بعد زراعتها ومتابعة الري لها، وذلك في إطار الحرص على تحسين المظهر الحضاري والجمالي للجامعة الجديدة، وتهيئة بيئة صحية خضراء وخلق متنفس طبيعي لكافة منتسبي الجامعة، وذلك تزامناً مع توجه الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة والعيش في ظل بيئة خضراء نظيفة.

مبادرة 100 مليون شجرة

وقال المهندس محمد قبطان إن مبادرة 100 مليون شجرة، ليست مجرد مبادرة لزراعة الأشجار للاستفادة من المظهر الجمالى للأشجار والزرع فقط، وانما هي مبادرة لها أثر بيئي وعالمي واقتصادي، كجزء من التنمية المستدامة.

يذكر أن رئيس الحامعة والنواب والمهندس محمد قبطان شاركوا مع الطلاب في غرس عدد من الأشجار المثمرة، وذلك على جانبي البوابة الرئيسية بالحرم الجامعي الجديد.