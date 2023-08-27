هاني شاكر: مصر أم الفنون.. والقلعة مهرجان عظيم

أعرب الفنان هاني شاكر عن سعادته للمشاركة للمرة الثالثة على التوالي في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء المقام بقلعة صلاح الدين حتى السابع من سبتمبر المقبل.

هاني شاكر: مهرجان القلعة قادر على جمع كل طوائف الشعب

وقال هاني شاكر لـ«الوطن»: «مهرجان القلعة عظيم، يخرج من أرقى دار أوبرا في الوطن العربي، وعلى أرض أم الفنون مصر، مهرجان قادر على جمع كل طوائف الشعب المصري، من الغني للفقير، كما أنه المهرجان الوحيد المصري الذي يجمع جميع فنون الموسيقى والغناء في جدول واحد».

هاني شاكر: فخور بالمشاركة في مهرجان القلعة

وأضاف شاكر: «وأي فنان يحب الغناء والموسيقى سيكون داعما للمهرجان ويحب أن يشارك فيه لأن فرحة الفنان دوما تظهر حينما يرى الجمهور المتعطش لفنه موجودا معه، ويشدو بأغنياته معه، والحقيقة أنني سعيد وفخور بمشاركتي للمرة الثالثة على التوالي في المهرجان، وسأظل أشدو في المهرجان ما دام قلبي ينبض كي أسعد جمهوري الذي يأتي من كل بقاع جمهورية مصر العربية للاستماع إليا».