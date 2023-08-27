جدول حفلات مهرجان القلعة 2023.. هاني شاكر يشدو بالمحكى الليلة

يبحث العديد من محبي حفلات الغناء عن معرفة جدول حفلات مهرجان القلعة 2023 الذي بدأ 24 أغسطس ومستمر حتى 7 سبتمبر المقبل على مدار 15 يومًا بمسرح محكى قلعة صلاح الدين، وعملت دار الأوبرا المصرية على تنظيم جدول حفلات مهرجان القلعة 2023 من أجل تعريف الجمهور بمواعيد الحفلات، وشهدت الأيام الأولى من حفل مهرجان القلعة إقبالا كبيرا من محبي مطربي الغناء.

جدول حفلات مهرجان القلعة 2023

وترصد «الوطن» في سلسلة خدماته المقدمة لجمهور القراء جدول حفلات مهرجان القلعة 2023 كما يلي:

ـ الأحد 27 أغسطس حفل المطربة نادية مصطفى، يليها حفل للفنان هاني شاكر.

ـ الإثنين 28 أغسطس حفل الفنانة سيمون يليها حفل المطرب هشام عباس.

ـ الثلاثاء 29 أغسطس حفل المطربة منى بوركهارد وفرقتها يليها حفل المطرب مصطفى حجاج.

ـ الأربعاء 30 أغسطس: حفل الفنان مصطفى شوقي يليه حفل الفنانة غالية بن علي.

ـ الخميس 31 أغسطس: حفل نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة محمد الموجي يليه حفل المطرب الكبير علي الحجار.

ـ الجمعة 1 سبتمبر حفل كورال كلية التربية الموسيقية يليه حفل الفنان عزيز مرقة.

ـ السبت 2 سبتمبر حفل الفنان سعيد الأرتيست يليه حفل الفنان وليد توفيق.

ـ الأحد 3 سبتمبر حفل الفنان هشام خرما يليه حفل الفنانة لينا شاماميان.

حفل الشيخ ياسين التهامي

ـ الإثنين 4 سبتمبر حفل المنشد أحمد العمري يليه حفل الشيخ ياسين التهامي.

ـ الثلاثاء 5 سبتمبر حفل الفنانة عبير نعمة يليه الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

ـ الأربعاء 6 سبتمبر حفل للفنانة نسمة عبد العزيز يليها حفل الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر.

ـ الخميس 7 سبتمبر حفل فرقة دولية وكورال مركز تنمية المواهب، يليه حفل الفنان عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجي.