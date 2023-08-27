استقرار أسعار صرف الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد

سجلت أسعار صرف الدولار استقراراً ملحوظآ أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد، حيث سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقاً لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها اليوم.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، وسجل 30.96 جنيه للبيع، تبعاً للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، تبعاً للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعاً للبنك التجاري الدولي CIB.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعاً لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع، تبعاً لمصرف أبوظبي الإسلامي.