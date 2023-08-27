سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم.. مستقر

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، ثبات سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم داخل كافة البنوك المصرية على الأسعار المعلن عنها في بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما سجل سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للبيع أما الشراء 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وعن سعر الدولار في بنك القاهرة بلغ 30.85 جنيه للشراء والبيع 30.95 جنيه.