رئيس «الغد»: لن أترشح في الانتخابات.. ومصر تحتاج لاستمرار السيسي بالحكم

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب اتخذ قرارا بالإجماع على تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن الحزب يرى أن استمرار السيسي ضروري لاستكمال إنجازاته، ومصلحة الدولة تتطلب استمراره.

موسى: حزب الغد سيكون خلف الرئيس السيسي في الانتخابات

وأضاف «موسى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن حزب الغد سيكون خلف الرئيس السيسي في الانتخابات، وهناك حملات ينظمها الحزب للرد على الشائعات والادعاءات التي يروجها المأجورين وأعداء الوطن.

حزب الغد يبحث عن الاستقرار

ولفت إلى أن الحزب يبحث عن الاستقرار والهدوء حتى نتمكن من مواجهة التحديات، وتحقيق هذا الاستقرار سيكون باستمرار الرئيس السيسي، متابعا: «مشكلات مصر هتتحل في وجود الرئيس السيسي».

وأكد موسى، أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لأن السيسي مصر تحتاجه وسيكون داعم له في الانتخابات.

وتابع رئيس حزب الغد: «سننظم مؤتمرات كاملة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات، وحملة إعلامية مهمة جدا للحديث عن إنجازات الرئيس والرد على المشككين».

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يجب أن يعرف الشعب المصري أن العالم كله يمر بنفس التحدي، وأن مصر لديها من الآليات ما يمكنها من تجاوز الأزمة.

وشدد على أن مصر في وضع أفضل من دول أوروبية كبيرة، والشعب يجب أن يتسلح بالأمل في تجاوز الأزمة.