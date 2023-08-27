16 وظيفة شاغرة بوزارة الكهرباء.. منها 7 في ديوان عام الشركة بالقاهرة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بعدد من المناطق التابعة لها في أنحاء الجمهورية، حيث صرحت في الإعلان رقم 5 لسنة 2023، أنه توجد 16 وظيفة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهي 7 وظائف بالديوان العام للشركة، و4 وظائف بمنطقة القاهرة لنقل الكهرباء، وبلغ نصيب منطقة كهرباء الإسكندرية 3 وظائف، ومنطقة كهرباء الدلتا وظيفتين، وكهرباء القناة 4، و6 وظائف بمنطقة كهرباء مصر الوسطى، و3 وظائف بمصر العليا.

الوظائف المطلوبة في الديوان العام

وكشف الديوان العام بوزارة الكهرباء عن الوظائف المطلوبة كما يلي:

ـ مدير عام الإدارة العامة للاتصالات والتحكم بقطاع التشغيل والتحكم والاتصالات.

- مدير عام الإدارة العامة لوسائل النقل.

- مدير عام الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس لمحطات محولات الشرقية والعاشر.

وظائف منطقة كهرباء مصر الوسطى

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمنيا.

- مدير عام الإدارة العامة لمحطة محولات سمالوط 500 ك ف بقطاع شبكات المنيا.

- مدير عام الإدارة العامة لمحطة محولات شمال أسيوط.

- مدير عام الإدارة العامة لمشروعات محطات المحولات بالمنيا.

- مدير عام الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس لمحطات محولات أسيوط والوادي الجديد بقطاع الوقاية والاختبارات والقياس.

- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية ومقرها المنيا.

وظائف منطقة كهرباء مصر العليا

- رئيس قطاع شبكات الكهرباء أسوان.

- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية ومقرها أسوان.

- مدير عام الإدارة العامة لوسائل النقل ومقرها أسوان.

موعد التقديم لوظائف وزارة الكهرباء

وحددت وزارة الكهرباء موعد تلقي الطلبات بداية من يوم 21 أغسطس الجاري وحتى 10 سبتمبر المقبل، على عنوان الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومقرها حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار مبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

الشروط والمستندات المطلوبة

وتستعرض «الوطن» الشروط العامة لشغل وظائف الكهرباء المعلن عنها، إضافة إلى استيفاء شروط شغل الوظيفة، حيث يشترط في المتقدم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بقطاع الموارد البشرية، والمستندات المطلوبة كما يلي:

- 4 صور شخصية حديثة للمتقدمين من غير العاملين بمجال الأمن ترفق صحيفة الحالة الجنائية.

- موافقة جهة العمل على النقل إذا كان من العاملين بقطاع الكهرباء.

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى إن وجدت.

- للمتقدمين من خارج قطاع الكهرباء تقديم نتيجة تحليل المخدرات تثبت عدم التعاطي من إحدى الجهات المعتمدة طبقًا للقانون 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

- إذا كان المتقدم للوظيفة من خارج الشركة المصرية لنقل الكهرباء يرجى ارفاق موافقة مبدئية من جهة عمله.

- لا يجوز التقديم على أكثر من وظيفة.

- سيتم إخطار المتقدمين بموعد المقابلة الشخصية.