أهداف ومميزات إنشاء مدرسة للمتفوقين في مصر.. خبير تربوي يوضح

تطورات عديدة شهدتها المنظومة التعليمية في السنوات الأخيرة، ما أتاح الفرص التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز في مختلف مراحلهم التعليمية، وكان آخرها إنشاء مدرسة «العباقرة»، التي تستهدف ضم أفضل الطلاب الأوائل في السنة الأولى بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM»، ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس، وذلك بحسب ما أعلنه وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، اليوم.

وتستهدف مدرسة «العباقرة» تحقيق أقصى درجات الاستثمار في الموهوبين والنابغين، بالإضافة إلى تقديم حزمة امتيازات لطلاب المدرسة، عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم والتعاقد مع عدد من الجامعات.

أهمية إنشاء مدرسة «العباقرة»

وفي هذا الشأن، يقول الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فكرة إنشاء مدرسة «العباقرة» تعد فكرة جيدة للغاية، حيث تساعد على زيادة المنافسة بين الطلاب المتفوقين من أجل الالتحاق بها، كما تساعد الطلاب على زيادة الخبرات لديهم، وإمكانية الالتحاق بالجامعات خارج مصر، وأيضا تساعد على تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز وتطوير قدراتهم.

وتابع الخبير التربوي، بأن المنظومة التعليمية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، كان منها تطوير المناهج التعليمية وأيضا تطبيق نظام «البوكلت» لطلاب الثانوية العامة، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المدارس، وظهور العديد من الكليات التكنولوجية المواكبة للعصر.

وتم مناقشة آليات التنفيذ، ومعايير اختيار المعلمين في مدرسة «العباقرة» وشروط التحاق الطلاب، والامتيازات المقدمة للخريجين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.