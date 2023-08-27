أحمد موسى: الرئيس السيسي أعاد إحياء توشكى.. وأعداء الوطن وصفوه بـ«الفنكوش»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعاد إحياء مشروع توشكى، مشيرا إلى أن الرئيس تعرض للهجوم بعد أن بدأ في إحياء المشروع مجددا.

الهجوم على مشروع توشكى هدفه التشويه

أضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع توشكى تعرض لهجوم من البعض بغرض التشويه، موضحا أن التفكير في زراعة توشكى بأقصى جنوب الوادي، بدأ في التسعينيات.

وقال: «البعض قال إن مشروعا فاشل ومش ناجح، وليه رايح يزرع في الصحراء، وفضل كلام الناس سنوات طويلة، والمشروع تعثر في فترة من الفترات، وهناك دعاية سوداء ضد المشروعات الزراعية للدولة».

أوضح أن أعداء الوطن يروجون الشائعات عن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، مبينا أن هؤلاء الفشلة يصفون هذه المشروعات بالفاشلة.

واستعرض «موسى»، صورا حية من مشروع توشكى، مؤكدا أن هذا المشروع مستقبل الزراعة في مصر وزراعة محاصيل مثل القمح والذرة، قائلا: «الدولة شغالة في 560 ألف فدان، ومش فدان ولا اتنين، وهي توشكى الخير، زي مستقبل ومصر الخير، توشكي مشروع ناجح ومش فنكوش، زي ما روج أعداء الوطن».

ولفت إلى أن زراعة القمح والذرة الصفراء والشعير والبنجر ومحاصيل أخرى وهي استراتيجية، إلى جانب الأشجار الزيتية والتي يتم استخراج مستحضرات التجميل منها، بالإضافة إلى التمور، هي أحد أهم الأهداف في المشروع القومي بالدولة المصرية، مشددا على أن الأولوية لزراعة القمح ثم الذرة وهي محاصيل استراتيجية رئيسية وليس الخضروات والفواكه.

زراعة 2 مليون نخلة

ونوه بأنه سيتم زراعة 2 مليون نخلة من أجود أنواع التمور في توشكى، مؤكدا أنه من خلال سيتم إدارة المياه بطريقة مثلى، حيث تعد مصر من أفضل الدول في العالم بإدارة المياه.