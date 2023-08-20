إصابة زوجين وابنهما في انقلاب دراجة نارية بطريق تزمنت ببني سويف

أصيب زوجين وابنهما، مساء اليوم الأحد، في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق تزمنت الشرقية أمام المساكن في مركز بني سويف، وجرى المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجار اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق تزمنت في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق تزمنت الشرقية أمام المساكن، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

سيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

دفع مرفق إسعاف بني سويف بعدد سيارتين اسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

اسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: محمد . ص . ع، 40 سنة، عامل، مصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإسراء . م . م، 35 سنة، ربة منزل، مصابة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وابنهما يدعى حمزة محمد صلاح، 5 سنوات، طفل، سحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.