هاني شاكر يصعد لمسرح حفله بالقلعة على نغمات «بحبك يا غالي»

صعد منذ قليل الفنان الكبير هاني شاكر، لخشبة مسرح محكى القلعة، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء المقام بقلعة صلاح الدين على نغمات «بحبك يا غالي».

ترحاب كبير بهاني شاكر

واستقبلت الجماهير هاني شاكر بترحاب كبير وهتفت عقب أداء الأغنية بهتاف «بنحبك يا هاني» وسط تحية خاصة من «شاكر» لهم.

قال «شاكر» لـ«الوطن» عن مهرجان القلعة: «مهرجان عظيم، يخرج من أرقى دار أوبرا في الوطن العربى، وعلى أرض أم الفنون مصر، مهرجان قادر على جمع جميع طوائف الشعب المصري، من الغني للفقير، كما أنه المهرجان الوحيد المصري الذي يجمع جميع فنون الموسيقى والغناء في جدول واحد».

أضاف: «وأي فنان يحب الغناء والموسيقى سيكون داعماً للمهرجان ويحب أن يشارك فيه، لأن فرحة الفنان دوماً تظهر حينما يرى الجمهور المتعطش لفنه موجوداً معه، ويشدو بأغنياته معه، والحقيقة أننى سعيد وفخور بمشاركتى للمرة الثالثة على التوالى في المهرجان، وسأظل أشدو في المهرجان ما دام قلبي ينبض كي أسعد جمهوري الذي يأتي من كل محافظات مصر للاستماع إليّ».