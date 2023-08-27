توافد جماهيري كبير على حفل هاني شاكر بمهرجان القلعة

بدأ منذ قليل توافد الجماهير على قلعة صلاح الدين لحضور حفل الفنان الكبير هاني شاكر والفنانة نادية مصطفى ضمن فعاليات الليلة الثانية لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

إقبال جماهيري كبير على حفل الافتتاح

كان الحضور الجماهيري طغى أول أمس على فعاليات ليلة الافتتاح التي شارك فيها الفنان مدحت صالح، والفنانة السورية فايا يونان، وقدّما فيها مجموعة من أهم أغنياتهما.

وقدم أمس فريق وسط البلد مجموعة متميزة من أعماله الخاصة التي حققت نجاحًا كبيرًا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر؛ منها عم مينا، هيلا هوب، أرقص مع الدنيا، الجارية والسلطان، مجنون، القاسية، روبابيكيا، نفسي أحبك، قربيلي، تسمحيلي، أنتيكا، آه يالاللي وشمس النهار وغيرها.