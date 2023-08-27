نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل تخرج الدفعة 28 من كلية التربية النوعية

شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، حفل خريجي كلية التربية النوعية الدفعة 28 بحضور الدكتور هاني حلمي عميد الكلية، وكبار أعضاء هيئة التدريس في الجامعة جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة.

بدأت فعاليات الاحتفالية بطابور عرض للخريجين ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، فيما وجه الدكتور عاطف حسين الشكر إلي إدارة كلية التربية النوعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على التنظيم المتميز للإحتفالية، كما تقدم بالتهنئة لأولياء الأمور الذين تحملوا الكثير في سبيل الوصول لهذا اليوم الذي يحتفلون فية بنجاح أبنائهم وتفوقهم ، موجها لشباب الخريجين الدعوة للعمل المستمر والدؤوب خلال حياتهم القادمة، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

الجامعة دائمة الدعم للطلاب

من جانبه أكد الدكتور هاني حلمي عميد الكلية أن الجامعة لم تبخل بتقديم الدعم الكامل طوال الأربع سنوات للوصول إلى هذا اليوم، مؤكدا ثقته في خريجي الكلية الواعدين لكفاءتهم وقدرتهم على الاندماج فى مجالات سوق العمل المختلفة.

وعلى هامش الاحتفالية أقيم حفلا موسيقيا تحت إشراف الدكتورة ريهام إيهاب زايد رئيس قسم التربية الموسيقية، والذي أشاد به جميع الحضور.

دروع للخريجين المتميزين

وفي ختام الاحتفالية قام الدكتور عاطف حسين والدكتور هاني حلمي والدكتور أحمد عناني بمنح دروع التميز لأوائل الخريجين، متمنين لهم النجاح في مسيرتهم العملية، كما تم إهداء درعا تذكارية للدكتور أحمد عناني تقديرا لجهود سيادته في الإشراف على الأنشطة الطلابية بالجامعة بما يساهم في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع وصناعة المستقبل، كما تم إهداء دروعا تذكارية أيضا للسادة وكلاء الكلية بجامعة الزقازيق وتكريم جميع القائمين على الحفل.